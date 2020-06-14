«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/64ab2dcc-ae6a-11ea-ba96-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/vk.com

«Газпром» может прекратить поставлять газ в Белоруссию из-за долгов. Этот вариант сейчас рассматривает руководство российской компании.

С 1 июля поставки газа в Белоруссию будут прекращены до момента погашения в полном объёме задолженности, — цитирует ИА REGNUM слова своего источника.

Общая сумма задолженности Белоруссии превышает $165,57 млн.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от российской нефти из-за удобства её транспортировки. При этом он подчеркнул, что не намерен «постоянно ползать на коленях, вымаливая эту нефть», и сообщил, что за последние месяцы в Белоруссии проведена большая работа по поиску альтернативных поставщиков нефти.

При этом 2 апреля в Минске выразили намерение приобрести в РФ 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель. По словам премьер-министра страны Сергея Румаса, покупка может состояться в апреле 2020 года. На это в Кремле ответили, что такая ситуация невозможна, если не будет соответствующего рыночного предложения, писал NEWS.ru.