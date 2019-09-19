https://static.news.ru/photo/17756154-daf2-11e9-bd29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Газпром» выразил надежду на то, что Еврокомиссия будет отстаивать ставшую предметом разбирательства в суде позицию, изложенную в соглашении по газопроводу OPAL. Об этом заявил глава газовой корпорации Алексей Миллер в эфире телеканала « Россия 24 ».

Есть основания после сегодняшних консультаций говорить о том, что Европейская комиссия будет стараться отстаивать свою позицию, которая была изложена в соглашении по OPAL, которая и стала предметом судебного разбирательства, — сказал он.

Оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности. Таким образом, российская компания «Газпром» не сможет претендовать на использование газопровода на полную мощность.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд назвал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL политизированным, а не экономически оправданным. С ним согласился первый зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских.

Политик не исключил, что вердикт инстанции пересмотрят, и рассказал, почему в этом вопросе важную роль может сыграть поддержка Берлина, писал News.ru.