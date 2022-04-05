«Газпром» прекратил закачку газа в крупнейшее подземное хранилище газа ФРГ

«Газпром» остановил процессы отбора и закачки газа в крупнейшем немецком подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден», сообщает EADaily. Работы были остановлены 1 апреля в 07:00, отмечает оператор Astora. До этого момента хранилище работало в режиме топливного отбора и подачи газа в газотранспортную систему Германии.

Запасы активного газа по состоянию на 4 апреля равнялись 21 миллиону кубометров в сутки. Максимальные же объёмы крупнейшего ПХГ Германии могут достигать 3,9 млрд кубометров.

Пока в двух остальных хранилищах, управление которыми принадлежит Astora, работы продолжаются. Утром 5 апреля и в австрийском «Хайдахе», и в немецком «Йемгуме» осуществлялись закачка и отбор газа. Но при этом запасы этих ПХГ находятся на минимальном уровне.

С 31 марта Группа «Газпром» вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех её активов. Решение было принято после информации об обысках в этой компании. Их инициировали немецкие должностные лица по подозрению о злоупотреблении монопольным положением.

Кто стал новым держателем, в сообщении не сказано. В состав Gazprom Germania GmbH входит компания-дистрибьютор WINGAS/WIEE — оператор ПХГ «Астора». Также в составе немецкой дочерней компании российской монополии — трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T) вместе с трейдером сжиженного природного газа Gazprom Global LNG.