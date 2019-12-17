https://static.news.ru/photo/4fb64e12-2128-11ea-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Компания «Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал крупного газохимического комплекса на базе Бованенковского кластера месторождений. Речь идёт о производстве полимеров.

Мощность завода может составить около 3 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. Компания намерена привлечь в проект консорциум иностранных компаний во главе с РФПИ, среди возможных участников называются саудовская SABIC и азербайджанская SOCAR. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ориентировочно проект оценивается в 1 трлн рублей. Сроки его реализации ещё не определены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правление ПАО «Газпром» планирует в течение трёх ближайших лет выйти на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за год. Последним шагом к новой политике станет утверждение её в совете директоров. Отмечается, что выход на запланированный показатель будет совершаться поэтапно. В 2019 году планируют прийти к 30%, в 2020 году — к 40%.