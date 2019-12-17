Компания «Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал крупного газохимического комплекса на базе Бованенковского кластера месторождений. Речь идёт о производстве полимеров.
Мощность завода может составить около 3 млн тонн полиэтилена и полипропилена в год. Компания намерена привлечь в проект консорциум иностранных компаний во главе с РФПИ, среди возможных участников называются саудовская SABIC и азербайджанская SOCAR. Об этом
Ориентировочно проект оценивается в 1 трлн рублей. Сроки его реализации ещё не определены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правление ПАО «Газпром» планирует в течение трёх ближайших лет выйти на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за год. Последним шагом к новой политике станет утверждение её в совете директоров. Отмечается, что выход на запланированный показатель будет совершаться поэтапно. В 2019 году планируют прийти к 30%, в 2020 году — к 40%.
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