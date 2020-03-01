https://static.news.ru/photo/055f0d1a-5c27-11ea-b332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

«Газпром» планирует построить на Ямале газохимического и газоперерабатывающего заводов. Они нужны для производства полиэтилена на базе Бованенского кластера месторождений.

Инвестиции проекта оцениваются в $14,1 млрд. Партнёры «Газпрома» — саудовская SABIC и азербайджанская SOCAR. Российская компания уже обсуждала с ними начало проекта, но пока неизвестны результаты, пишут «Ведомости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Газпром нефть» приобрела права на 32 лицензионных участка для разработки. Предприятие надеется обнаружить крупные месторождения на полуострове Гыдан, рассказал глава сырьевого гиганта Александр Дюков.