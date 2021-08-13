«Газпром» получил рекордную прибыль

В январе — июне этого года чистая прибыль «Газпрома» составила 718,31 млрд, следует из отчётности компании. Она стала для концерна рекордной в истории.

В аналогичный период прошлого года у компании был убыток в 253,76 млрд рублей. Общая выручка «Газпрома» в первом полугодии составила 2,75 трлн рублей — это на 50% больше этого же периода 2020 года. Почти 2 трлн рублей приходится при этом на продажу газа.

До этого в «Газпроме» заявили о максимальных за всю историю поставках газа по итогам первой половины года. Экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года до конца июня вырос на 25,7% — до 99,9 млрд кубометров. Цена на газ в последние месяцы рекордно высокая.

Ранее сообщалось, что специалисты назвали взрыв и пожар на заводе по подготовке конденсата к транспорту в Новом Уренгое благом для «Газпрома» из-за дальнейшего подорожания цен на газ в Европе. Среди главных причин сохранения подобной тенденции эксперты выделили снижение поставок по газопроводу Ямал — Европа, зафиксированное после аварии на заводе «Газпрома». В частности, суммарные показатели объёмов прокачки топлива сократились втрое, что составило около 6% от стандартного уровня поставок российской компании в Европу.