«Газпром» подал жалобы на польский антимонопольный регулятор

https://static.news.ru/photo/53469a58-eb64-11ea-b080-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО

Российская энергетическая компания «Газпром» подала в польский суд апелляционные жалобы на действия Управления защиты конкуренции и потребителей Польши.

По данным корпорации, речь идёт об определениях регулятора об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток — 2», передаёт RNS. В частности, речь идёт о данных, касающихся предполагаемой концентрации «Газпрома» и иностранных инвесторов в ходе реализации «Северного потока — 2».

24 августа 2020 года ПАО «Газпром» были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши, — говорится в сообщении корпорации.

В компании отметили, что «Газпром» хочет обжаловать решение польского регулятора о наложении на российскую корпорацию штрафа в размере €50 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ПАО «Газпром» обжаловало ещё одно предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о закупке труб большого диаметра на 98 млрд рублей.