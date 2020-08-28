«Газпром» подал жалобы на польский антимонопольный регулятор

Российская энергетическая компания «Газпром» подала в польский суд апелляционные жалобы на действия Управления защиты конкуренции и потребителей Польши.
По данным корпорации, речь идёт об определениях регулятора об ограничении доступа компании к доказательствам, собранным в ходе антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток — 2»,
24 августа 2020 года ПАО «Газпром» были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши, — говорится в сообщении корпорации.
В компании отметили, что «Газпром» хочет обжаловать решение польского регулятора о наложении на российскую корпорацию штрафа в размере €50 млн.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ПАО «Газпром» обжаловало ещё одно предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о закупке труб большого диаметра на 98 млрд рублей.
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