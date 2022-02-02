«Газпром» подал новый иск против польской компании PGNiG

«Газпром» подал в арбитраж иск в отношении польской компании PGNiG, говорится в сообщении компании. Он касается управления совместным предприятием EuRoPol GAZ, которое является оператором проходящего по польской территории участка газопровода Ямал — Европа, и выплаты дивидендов. PGNiG считает претензии «Газпрома» необоснованными.

Компания PGNiG получила от ПАО «Газпром» вызов в арбитраж, касающийся выплаты дивидендов из прибыли EuRoPol GAZ SA и предполагаемого нарушения прав в соответствии с правилами корпоративного управления, которые принадлежат «Газпрому» и членам правления EurRoPol GAZ, назначенным «Газпромом», — отмечается в сообщении.

По мнению правления PGNiG, требования, содержащиеся в тендерном предложении «Газпрома», совершенно необоснованны. В компании отмечают, что осуществляют права и обязанности акционера EuRoPol GAZ в соответствии с положениями применимого права, а решения о распределении чистой прибыли за данный финансовый год принимаются общим собранием EuRoPol GAZ.

PGNiG имеет 51,18% доли в уставном капитале EuRoPol GAZ, 48,82% принадлежат «Газпрому».

Ранее Европейский суд юстиции отклонил апелляцию PGNiG касаемо решения Еврокомиссии по антимонопольному делу в отношении «Газпрома». Кроме того, судом было вынесено ещё одно постановление, в котором по процессуальным причинам аннулировано решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики «Газпрома».

До этого «Газпром» через Арбитражный суд Стокгольма потребовал всё от той же PGNiG повышения цены на газ для Польши.