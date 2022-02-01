«Газпром» почти вдвое нарастил поставки газа в ЕС через Украину

«Газпром» почти в два раза увеличил заявки на транзит газа через Украину, таковы данные компании «Оператор ГТС Украины», передаёт РИА Новости. Согласно им, заявки выросли до 107,7 млн кубометров в сутки. При этом днём ранее этот показатель достигал 64,6 млн кубометров.

Отмечается, что задействованы газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка». Объём приблизился к максимальному показателю в 109 миллионов кубометров.

В январе транзит российского топлива через Украину в среднем составлял 54 млн кубометров в сутки, что вдвое меньше предусмотренных долгосрочным контрактом объёмов.

Накануне в «Газпроме» сообщили, что Европа уже использовала более 80% от объёма газа, закачанного в хранилища летом 2021 года. При этом отмечается, что объём газа в европейских ПХГ побил многолетний минимум. Заполненность украинских хранилищ также находится на минимальных уровнях.