«Газпром» резко сократил поставки газа в Европу «Газпром» сократил поставки газа в Европу на 23% за сутки

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Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% — до 25,1 млн кубометров в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова. Накануне показатель составлял 32,6 млн кубометров.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа» — 25,1 миллиона кубометров на 19 января, — сообщил Куприянов.

Ранее заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Сергей Колобанов предположил, что поставки российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья в 2023 году могут снизиться на 30% до уровня не более 70 млрд кубометров. По его словам, рассчитывать на восстановление «Северного потока» или на запуск одной из веток «Северного потока — 2» в обозримом будущем не стоит, прежде всего, по политическим причинам.

Транзит российского газа через Украину в Европу уменьшился с 4 января, когда показатель прокачки опустился ниже 38 млн кубометров в сутки. При этом восемь дней подряд в Европу поставлялось по 35,5 млн кубометров.