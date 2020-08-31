«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению арбитража

https://static.news.ru/photo/eb390784-eb9a-11ea-8af0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польская энергетическая компания PGNiG получила от «Газпрома» 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил начальник финансово-экономического департамента российской компании Александр Иванников.

Во втором квартале «Газпром экспорт» осуществил выплату польской компании PGNiG 100 млрд рублей в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, — цитирует его ТАСС.

Иванников добавил, что выплата не повлияет на процесс обжалования этого решения и не нанесёт ущерба позиции компании.

В 2016 году польская сторона обратилась в Арбитражный суд в Стокгольме, который постановил, что стоимость российского топлива была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования. Польская энергетическая компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения арбитража. А 15 июня стало известно, что «Газпром» вернёт польской PGNiG переплату за газ.

Как писал NEWS.ru, польские журналисты расценили согласие «Газпрома» на выплату PGNiG $1,5 млрд как очередной российский «хитроумный план». Они предположили, что российская сторона в дальнейшем будет обжаловать решение арбитража, что приведёт к убыткам для Польши.

Авторы статьи полагают, что российская сторона этими простыми и понятными действиями может убедить Западную Европу, что «Газпром» — компания западного типа и в России живут цивилизованные люди, а главный враг — это США, их санкции и попытка монополизировать газовый рынок, предлагая газ по завышенным ценам. Журналисты считают, что Россия пытается уйти от образа «головореза с газовым пистолетом».