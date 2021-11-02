«Газпром» отреагировал на просьбу властей Болгарии увеличить поставки газа

«Газпром» увеличил поставки газа в Болгарию по выгодным для неё ценам. По просьбе руководства Болгарии поставки идут сверх предусмотренного договором объёма, сообщает посольство РФ в Софии в Facebook.

В разгар энергетического кризиса, охватившего ЕС в преддверии зимы, Россия, невзирая на необоснованную критику в свой адрес, продолжает быть надёжным партнёром Европы, — отмечается в сообщении дипмиссии.

Сейчас суточные поставки газа идут по более выгодным для Болгарии ценам, добавили в посольстве. Там уточнили, что в ноябре стоимость газа для Софии упала до 93,19 лева (около €46,55) за МВт/ч, хотя планировалось повышение до 119,87 лева за МВт/ч (около €61,28). Данная цена почти вдвое ниже средних цен в Европе.

Ранее стало известно, что Белград как можно скорее должен заключить с Москвой новый договор на поставки газа из-за роста цен на рынке. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич перед предстоящим визитом в Россию. Сербия должна быстро заключить договор, эта поездка в Москву имеет огромное значение, подчеркнул Вучич.