«Газпром» отказался бронировать транзитную мощность через Украину

«Газпром» не будет бронировать на август новый объём дополнительных мощностей для транзита газа через Украину. Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы Regional Booking Platform.
Получается, что в рамках договора «Газпром» выполняет все свои обязательства по прокачке газа в 2021 году в размере 109 млн кубометров за сутки. Также объём дополнительного транзита через Украину составляет не более 15 млн кубометров за сутки. Совокупный объём прокачки в итоге равен 124 млн кубометров газа.
Ранее в «Газпроме» рассказали о перспективах транзита газа через Украину. «Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях.