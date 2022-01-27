«Газпром»: отбор газа в европейских ПХГ превысил 75%

К настоящему времени из подземных хранилищ Европы откачано более трёх четвертей объёма газа, закачанного летом 2021 года. Отбор достиг 75,9% или 36,3 млрд куб. м газа, сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

В компании отметили, что общий уровень заполненности хранилищ Европы составляет 40,9%. В хранилищах Германии и Франции запасы топлива ещё меньше — порядка 39%.

С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 25 января запасы уже на 2,24 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату, — говорится в сообщении.

В Газпроме добавили, что заполненность украинских газохранилищ также находится на минимально уровне. По данным на 25 января, она опустилась до 11,8 млрд куб. м., что на 45,4% ниже прошлогоднего показателя.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что дальнейшая эскалация кризиса вокруг Украины может привести к тому, что ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не последует.

В то же время вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сказал на брифинге в Берлине, что в прошедшие годы 55% газового импорта поступали в Германию из России. Как отмечается, заполненность газохранилищ в стране составляет 40–41%. Это меньше, чем в прошлом году, тем не менее, по словам немецких представителей, безопасность энергоснабжения обеспечена.