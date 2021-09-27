«Газпром» остановил продажи газа на 2022 год через ЭТП

«Газпром-экспорт» удалил из расписания торгов на собственной Электронной торговой платформе (ЭТП) контракты на 2022 год. В начале сентября после постановления немецкого суда не освобождать «Северный поток — 2» от норм газовой директивы Евросоюза компания удалила с ЭТП контракты на первый квартал 2022 и весь 2023 год, пишет «Интерфакс».

По данным агентства , в графике торгов на неделю с 20 по 26 сентября располагались контракты в один клик на 2023 год и аукционы на зиму-2022/23. В графике на неделю с 27 сентября по 1 октября остался только контракт на 2023 год. Последние продажи на зиму-2022/23 на электронной площадке были проведены 7 сентября, после чего заключались только сделки на 2023 год.

Накануне «Газпром» подписал контракт с Венгрией сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа. В соглашении говорится, что поставки будут разделены: 3,5 млрд кубометров пройдёт через Сербию и ещё 1 млрд — через Австрию.