«Газпром» остановил продажи газа на 2022 год через ЭТП

«Газпром-экспорт» удалил из расписания торгов на собственной Электронной торговой платформе (ЭТП) контракты на 2022 год. В начале сентября после постановления немецкого суда не освобождать «Северный поток — 2» от норм газовой директивы Евросоюза компания удалила с ЭТП контракты на первый квартал 2022 и весь 2023 год, пишет «Интерфакс».
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Накануне «Газпром» подписал контракт с Венгрией сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд кубометров газа. В соглашении говорится, что поставки будут разделены: 3,5 млрд кубометров пройдёт через Сербию и ещё 1 млрд — через Австрию.