«Газпром» оказался спасением для Европы

Плановый ремонт российских экспортных газопроводов может взвинтить стоимость топлива в Европе. В этом случае «Газпром» оказался главной надеждой для Европы, сообщает «Коммерсант».
Так, если 29 июня «Газпром»
В последнее время закачка газа снизилась на 40% по сравнению со среднегодовыми значениями пяти лет. В июне поставки сжиженного природного газа в Европу упали почти на 20% по сравнению с майскими показателями.
Сейчас уровень наполняемости составляет лишь 46,2%. Если такие тенденции продолжатся, то европейским потребителям в середине лета придётся перейти к нетто-отборам из хранилищ.
Ранее сообщалось, что стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень наблюдался в 2008 году.