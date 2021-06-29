«Газпром» оказался спасением для Европы

Плановый ремонт российских экспортных газопроводов может взвинтить стоимость топлива в Европе. В этом случае «Газпром» оказался главной надеждой для Европы, сообщает «Коммерсант».

Так, если 29 июня «Газпром» не забронирует дополнительную мощность для транзита природного газа через Украину, то его нехватка сильно замедлит наполнение европейских хранилищ.

В последнее время закачка газа снизилась на 40% по сравнению со среднегодовыми значениями пяти лет. В июне поставки сжиженного природного газа в Европу упали почти на 20% по сравнению с майскими показателями.

Сейчас уровень наполняемости составляет лишь 46,2%. Если такие тенденции продолжатся, то европейским потребителям в середине лета придётся перейти к нетто-отборам из хранилищ.

Ранее сообщалось, что стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень наблюдался в 2008 году.