«Газпром» оценил уровень заполненности европейских газохранилищ

«Газпром» оценил уровень заполненности европейских подземных хранилищ. Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, там осталось менее 10% от закачанного летом газа, а общий уровень их заполненности составляет менее 34%.

При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две трети, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений: по состоянию на 12 февраля европейские запасы газа оказались на 1 млрд кубометров ниже минимального показателя на эту дату. Заполненность украинских подземных хранилищ также достигла минимума и составляет 10,8 млрд кубометров, что на 9,1 млрд кубометров ниже, чем в прошлом году, и на 4,5 млрд кубометров меньше, чем к началу закачки в апреле 2021 года.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе, что привело к чрезвычайному росту цены на газ. В своём выступлении перед депутатами Федерального совета Австрии он высказал мнение, что речь идёт о «хорошо согласованной стратегии» Российской Федерации и концерна «Газпром».