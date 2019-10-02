https://static.news.ru/photo/47d1bb22-e51f-11e9-bfad-fa163e074e61_660.jpgАлександр ДюковФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что если не произойдёт новых геополитических потрясений, цена на нефть до конца 2019 года останется в диапазоне $60–65 за баррель.
Если не произойдёт каких-то атак или военных конфликтов, цена останется стабильной в диапазоне 60–65 долларов за баррель, по крайней мере, до конца этого года, — сказал Дюков в интервью телеканалу «Россия 24».
Как писал News.ru, президент России Владимир Путин ранее заявил, что в настоящий момент не видит фундаментальных предпосылок для роста цен на нефть. Он добавил, что после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии подорожания удалось избежать не в последнюю очередь благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка.