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Импорт электроэнергии из России на Украину возобновился с 1 октября. Кто и на каких условиях осуществляет поставки, не сообщается.

О том, что процесс идёт, заявляет информагентство «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу оператора энергосистемы страны «Укрэнерго». В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из...