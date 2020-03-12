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«Газпром нефть» с 1 апреля может приступить к увеличению добычи нефти на 50 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил глава компании Александр Дюков.

По его словам, из-за того, что соглашение ОПЕК+ прекратит свое действие в апреле, можно говорить об увеличении добычи в течение месяца на 40-45-50 тысяч баррелей в сутки.

Что касается дальнейшего увеличения, то у нас есть такие возможности. И у нас есть такое намерение — делать это с экономической эффективностью, — цитирует ТАСС Дюкова.

Ранее NEWS.ru писал, что цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.

Позднее Саудовская Аравия заявила о намерении повысить добычу до 10–12 миллионов баррелей в сутки и пообещала покупателям большие скидки на топливо.

Затем ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива вслед за Саудовской Аравией. Ирак готов снизить апрельские цены на сырьё на $5 за баррель при поставках в Азию, а Кувейт пообещал дисконт в $6 долларов. Кроме того, Багдад в апреле намеревается увеличить поставки нефти. Национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company в свою очередь сообщила о намерении нарастить добычу сырья в следующем месяце, что также окажет давление на его стоимость.