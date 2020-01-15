https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

«Газпром нефть» продолжает свою работу в Ираке несмотря на напряжённость в регионе. По словам главы компании Александра Дюкова, добыча нефти идёт в штатном режиме, эвакуация персонала не проводилась.

Мы как работали, так и продолжаем работать, — цитирует его ТАСС.

Накануне в Ираке ракетному удару подверглась военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада. На базе находились американские военнослужащие. Обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня. На территорию базы ни одна из ракет не упала — все они разорвались в окрестностях.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ираке предупредили об угрозе мировой «опустошительной войны». Как отметил премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди накал обстановки на Ближнем Востоке может привести не только к войне в его стране, но и к общемировому конфликту.