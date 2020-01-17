https://static.news.ru/photo/e041b516-392e-11ea-9dee-fa163e074e61_660.jpg Экспедиция «Газпром нефти» в Охотском море Фото: media.gazprom-neft.ru

Британско-нидерландская Shell может стать партнёром «Газпром нефти» по добыче нефти на Сахалине. Соответствующее предложение уже сделано руководству корпорации, заявил замглавы «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Уровень изученности активов на Сахалине даёт возможность предметно вести диалог с возможными партнёрами, заинтересованными во вхождении в проект. Такое предложение было сделано, в том числе, компании Shell, — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, Shell предложено поучаствовать в добыче нефти на ачимовских горизонтах Ямбурга. В свою очередь председатель российского отделения концерна Седерик Кремерс заявил, что компания демонстрирует «аппетит» в вопросе расширения сотрудничества с РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Shell будет и впредь поддерживать проект «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. В компании считают, что он очень важен для энергобезопасности Европы.