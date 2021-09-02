«Газпром нефть» отказывается от долларов при взаиморасчётах с Китаем

В рубли или юани начнёт переводить с сентября компания «Газпром нефть» взаиморасчёты за заправку самолётов, летящих в или из Китая, в зависимости от местонахождения воздушного судна. Об этом в кулуарах ВЭФ-2021 рассказал журналистам глава компании Александр Дюков, его слова приводит ТАСС.

С сентября начинаем, до конца года можем перевести фактически все расчёты по авиатопливу в Китае в юани, — сообщил Дюков.

По его словам, взаиморасчёты за заправку китайских авиакомпаний в российских аэропортах предполагается перевести в рубли. Соответствующие договорённости уже достигнуты с национальным авиатопливным оператором Китая.

Это первый случай подобного перехода платежей на национальные валюты для российско-китайского авиатопливного бизнеса. Как отметил глава «Газпром нефти», тестовые взаиморасчёты дали дополнительный экономический эффект.

В период до 2025 года российская компания совместно с китайским партнёром предполагает удвоить объём совокупных заправок самолётов в аэропортах РФ и Китая и довести его до 250 тысяч тонн.

Ранее глава российской транснациональной энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер назвал приблизительный срок первых поставок газа по «Северному потоку — 2» в Европу. По его словам, это может случиться ещё до конца 2021 года, в грядущем отопительно сезоне.