https://static.news.ru/photo/ac74c7e2-5886-11ea-b9ac-fa163e074e61_660.jpg Полуостров Гыдан Фото: PAO NOVATEK/Global Look Press

Компания «Газпром нефть» приобрела права на 32 лицензионных участка для разработки. Предприятие надеется обнаружить крупные месторождения на полуострове Гыдан, рассказал глава сырьевого гиганта Александр Дюков.

Если говорить о потенциале, нахождении там действительно крупных месторождений, крупных открытий, то и он там очень высок. В частности, одним из таких участков является участок на северо-востоке полуострова Гыдан, — рассказал топ-менеджер в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что первую поисковую скважину начнут строить в 2020 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нефтегазовые госкомпании могут обязать использовать для перевозки экспортных грузов суда под флагом России. Этот вопрос по итогам Морской коллегии поручил проработать заместитель председателя правительства страны Юрий Борисов.

Как следует из проекта протокола встречи, Минэнерго, Минэкономики, Минсельхоз и Минприроды должны проработать вопрос и доложить до 1 апреля. К 15 апреля ведомствам необходимо изучить целесообразность и обеспечить внесение изменений в ряд стратегических документов.