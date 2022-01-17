«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа в Европу на февраль

Компания «Газпром» не стала бронировать на февраль мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. Это один из главных маршрутов поставок энергоресурса в Европу для компании. Также российский поставщик газа не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в феврале, сообщил ТАСС. Эти сведения получены из данных платформ RBP и GSA Platform.

В понедельник, 17 января, «Оператор ГТС Украины» выставил на аукционе транзитные мощности на февраль в объёме до 9,8 млн куб. метров в сутки. Они должны проходить через газораспределительную станцию «Суджа», а также мощность до 5,2 млн куб. метров в сутки через станцию «Сохрановка». Однако они остались невостребованными.

По данным компании, с 1 по 15 января 2022 года была увеличена добыча газа на 2,1% (на 0,5 млрд куб. м) по сравнению с таким же периодом 2021 года — до 23,1 млрд куб метров. Экспорт газа в государства дальнего зарубежья сократился на 41,1% (на 3,7 млрд куб. м) — до 5,4 млрд куб метров, такую информацию озвучили в холдинге.

При этом «Газпром» нарастил поставки в Болгарию (на 48,6%), Турцию (на 0,3%), Боснию и Герцеговину (на 7,3%). Компания поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами, — подчёркивается в сообщении.

Объём поставок за первую половину января в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также увеличился — он оказался в полтора раза выше уровня прошлого года.

Ранее сообщалось, что из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины всех имеющихся запасов газа. В данный момент запасы топлива находятся на минимальных для этого сезона уровнях за всю многолетнюю историю наблюдений.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что страна обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу. Однако, по его словам, для этого потребуются время и инвестиции для разработки, что возможно лишь в условиях прозрачной сбытовой ситуации и долгосрочных контрактов.