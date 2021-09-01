«Газпром» не будет наращивать поставки газа в Европу до конца года

Годовые планы «Газпрома» по поставкам в Европу указывают, что во втором полугодии текущего года компания откажется увеличивать прокачку. Такой вывод эксперты сделали из заявлений топ-менеджеров компании, о чём пишут «Ведомости».

Финансовый директор «Газпрома» Александр Иванников рассказал , что годовой экспорт в Европу вырастет на 6 млрд кубометров, до 183 млрд. Такие же цифры компания называла в мае. Эксперты уточнили, что за полгода «Газпром» добыл 260,8 млрд кубометров газа, из которых в Европу ушло 99,9 млрд. Таким образом, поставки во втором полугодии окажутся ниже, чем в первом, усилив рост цен на газ.

При этом по итогам года спрос на газ в ЕС вырастет на 30 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом в условиях рекордно низкой заполненности хранилищ — 66% против 91,7% в прошлом году. Общий же уровень добычи станет рекордным за десять лет и составит более 510 млрд кубометров, что на 55 млрд больше, чем год назад.

Ранее стоимость газа на европейских рынках впервые поднялась выше отметки $600 за тысячу кубометров. На прошлой неделе стоимость природного энергоресурса поднялась до отметки в 580 за тысячу кубических метров, однако затем упала почти на $100. Это произошло на фоне сообщения «Газпрома» о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северном потоку — 2» уже в текущем году.