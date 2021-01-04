«Газпром» нарастил поставки газа в Китай

https://static.news.ru/photo/3236db02-4ea1-11eb-bbc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский газовый гигант нарастил поставки голубого топлива в КНР по «Силе Сибири». По контракту они уже вдвое превышают обязательства IV квартала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«Газпром» вышел на новый уровень суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Объём поставок соответствует контрактным обязательствам на 2021 год, в два раза превышает суточные контрактные обязательства компании в IV квартале прошлого года и на 220% — минимальный объём суточной поставки газа в I квартале 2020 года, — сообщает компания.

В корпорации также сообщили, что для обеспечения нового уровня поставок газа на Чаяндинском месторождении, как и было запланировано, в 2020 году подготовлены новые производственные объекты.

К этому дню подключено уже более 100 очередных газовых скважин, расширены мощности действующей установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), а также обеспечен запуск установки предварительной подготовки газа (УППГ-2).

3 января в «Газпроме» прокомментировали информацию о том, что руководитель корпорации Алексей Миллер может покинуть свой пост. Ранее появилась информация, что в 2021 году в российской транснациональной энергетической компании «Газпром» может произойти смена руководства и глава корпорации Алексей Миллер в начале года, вероятно, покинет свой пост, сообщал NEWS.ru.