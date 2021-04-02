«Газпром» нарастил экспорт в дальнее зарубежье на 30%

https://static.news.ru/photo/d0bfd45e-93bb-11eb-9bc4-96000091f725_660.jpg Фото: gazprom.ru

«Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье с начала года на 30,7% относительно аналогичного периода предыдущего года — до 52,7 млрд кубометров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе российской компании.

В марте спрос на российский газ был сопоставим с зимними месяцами. В Турецкую республику поставки газа выросли более чем в два раза — на 106,6%, в Германию — на 33,3%, Польшу — на 18,5%, Сербию — на 71,3%, Финляндию — на 67,3%, Румынию — на 90,4%. Добыча компании в первые три месяца также выросли на 10,5% — до 136,2 млрд кубометров.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия с мая увеличит добычу нефти на 114 баррелей в сутки. Также все государства, входящие в организацию стран — экспортёров нефти ОПЕК+, договорились увеличить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца, начиная с мая текущего года.

Как сообщал NEWS.ru, в МИД России рассчитывают, что все нормы мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток — 2» будут строго соблюдаться и никакие действия, препятствующие этому строительству, предприниматься не будут.