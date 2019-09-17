https://static.news.ru/photo/e7a13db2-d953-11e9-8e90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

«Газпром» уложил 1989 км газопровода «Северный поток — 2» на дно Балтийского моря. Таким образом, к настоящему моменту построено 81% от общей планируемой протяжённости газопровода.

Об этом ТАСС сообщили представители холдинга. Запуск «Северного потока — 2» запланирован на конец 2019 года.

Проект газопровода предусматривает строительство двух линий с пропускной способностью 55 млрд куб. м в год. Газопровод пройдёт через Балтийское море из России в Германию.

Как ранее сообщал News.ru, компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG рассматривает возможные сценарии завершения строительства в случае введения против газопровода санкций США.