«Газпром» уложил 1989 км газопровода «Северный поток — 2» на дно Балтийского моря. Таким образом, к настоящему моменту построено 81% от общей планируемой протяжённости газопровода.
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Проект газопровода предусматривает строительство двух линий с пропускной способностью 55 млрд куб. м в год. Газопровод пройдёт через Балтийское море из России в Германию.
Как ранее сообщал News.ru, компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG рассматривает возможные сценарии завершения строительства в случае введения против газопровода санкций США.