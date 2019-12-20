https://static.news.ru/photo/444e456a-23ef-11ea-97bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/facebook.com

Украинско-российский протокол газовых договорённостей содержит положения о возможных скидках для Киева при поставках газа. Их размер будет зависеть от объёмов закупки.

Это следует из документа, опубликованного на Едином веб-портале органов исполнительной власти страны. Там отмечается, что стороны рассмотрят поставки топлива по цене, сформированной на базе показателя европейского хаба, при выполнении условий соглашения.

При условии выполнения в полном объёме договорённостей стороны рассмотрят возможность поставок газа на Украину с учётом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба за исключением обоснованной скидки с учётом объёмов таких поставок, — написало в проколе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.

Действующее соглашение на поставку и транзит российского голубого топлива истекает в конце года. По евронормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт «Газпром» сможет заключить с независимым оператором. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 18 декабря сообщил, что сертификация новой компании для перезаключения сделки должна завершиться 26 декабря.