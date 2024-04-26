«Газпром» и SOCAR обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере

Фото: «Газпром»

Ровшан Наджаф и Алексей Миллер

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф и глава российского «Газпрома» Алексей Миллер 26 апреля провели встречу. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере, говорится в сообщении на сайте «Газпрома». Подробностей диалога не приводится.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в офисе «Газпрома» в небоскребе «Лахта Центр». Это вторая встреча руководителей компаний с начала 2024 года. Предыдущая состоялась 28 февраля.

За 2023 год Миллер и Наджаф встречались три раза. В октябре стороны рассмотрели текущие и перспективные вопросы сотрудничества компаний в газовой сфере. В частности, речь шла о возможностях по развитию рынка газомоторного топлива в Азербайджане. В июне 2023-го переговоры были посвящены актуальным вопросам взаимодействия компаний, в частности в области поставок газа, а также возможности для расширения научно-технического сотрудничества в сфере транспортировки газа.

В феврале 2023 года Миллер и Наджаф обсудили ход взаимодействия компаний, а также возможные направления развития сотрудничества.

Также в марте 2024 года SOCAR и ПАО «Татнефть» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере нефтехимии. Документ был подписан по итогам переговоров находившегося в Татарстане президента SOCAR Ровшана Наджафа с главой «Татнефти» Наилем Магановым.

В рамках визита в Татарстан представители азербайджанской госкомпании осмотрели некоторые объекты «Татнефти», в том числе комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».