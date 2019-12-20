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Какими бы мощностями ни обладала Россия, всегда есть объём природного газа, который выгоднее поставлять в Европу через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Москва и Киев смогут вернуться к вопросу продления транзита через пять лет, когда закончится действие нынешних соглашений. По его словам, стороны «политически так договорились». Если у нас...