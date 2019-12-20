Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и вице-президент Китайской нефтехимической корпорации (Sinopec Group) Ли Юн обсудили будущее сотрудничество предприятий, сообщают представители российского сырьевого гиганта.
Известно лишь место проведения переговоров — Санкт-Петербург. Иных подробностей мероприятия на официальном сайте «Газпрома»
Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев опубликовал протокол встречи представителей Евросоюза, Украины и России по газу.
Согласно договорённостям сторон, российская и украинская компании могут продлить транзит газа на 2025–2034 годы. Кроме того, Киев обязуется снять аресты со всех активов и денежных средств «Газпрома». Также документ предусматривает отказ «Нафтогаза» от возможных будущих исков по контрактам от 2009 года.
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