«Газпром» и Ростех создали свои суды для энергетики и промышленности

«Газпром» и Ростех создали свои третейские суды для энергетики и промышленности в России. Разрешения на это выданы двум профильным некоммерческим организациям, главами которых являются представители указанных компаний, сообщает «Коммерсант».

Депонированные правила двух третейских судов — при Союзе машиностроителей России и при Национальном институте развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе — опубликованы на сайте Минюста. Эти суды дают возможность быстро и конфиденциально рассматривать споры, к примеру, между дочерними структурами.

Третейские суды уже получили разрешения и начали свою работу. Третейских судов было большое количество в России ещё пять лет назад. В том числе это были суды при «Газпроме», Росатоме и Ростехе. Однако, они были вынуждены прекратить работу из-за закона об арбитраже.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может утратить монополию на экспорт газа из-за того, что кабмин готов в порядке эксперимента разрешить «Роснефти» поставки топлива в Европу. Окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Владимир Путин.