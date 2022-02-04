«Газпром» и «Роснефть» подписали договоры с Китаем о поставках нефти и газа

«Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа по «дальневосточному» маршруту. Об этом говорится в сообщении на сайте «Газпрома». Также подписано соглашение между компанией «Роснефть» и китайской CNPC о поставках нефти в Китай.

После выхода проекта на полную мощность объём поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»), — отмечается в сообщении «Газпрома».

Кроме того, в ходе переговоров между ПАО «Роснефть» и CNPC было подписано соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. Как отмечается на сайте «Роснефти», сырьё будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства. Российский лидер выразил уверенность в том, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд.

До этого глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество с Россией, а также защищать международную справедливость. По его словам, Пекин выступает за взаимодействие с Москвой по всей производственной цепочке в энергетике.