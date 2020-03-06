Российский «Газпром» и австрийский OMV решили продлить переговоры для подготовки сделки по продаже активов.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле подписали договор. Согласно документу, стороны продлили сроки продажи до 2022 года. Ранее предполагалась, что сделку закроют в 2019 году, передаёт ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, один из пяти европейских партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2» австрийская компания OMV в 2019 году направила на финансирование строительства газопровода €113 млн.
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