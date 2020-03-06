https://static.news.ru/photo/8f9911e6-5fac-11ea-a4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: omv-mediadatabase.com

Российский «Газпром» и австрийский OMV решили продлить переговоры для подготовки сделки по продаже активов.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления OMV Райнер Зеле подписали договор. Согласно документу, стороны продлили сроки продажи до 2022 года. Ранее предполагалась, что сделку закроют в 2019 году, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, один из пяти европейских партнёров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2» австрийская компания OMV в 2019 году направила на финансирование строительства газопровода €113 млн.