«Газпром» и НОВАТЭК заявили о неготовности газифицировать Камчатку

Правительство не может определиться со схемой газификации Камчатки за счёт сжиженного природного газа. Она потребует строительства инфраструктуры, расходы на которую переложат на бюджет, компенсировав «Газпрому» потери от продажи газа. Но в этом случае проект будет убыточным, пишет «Коммерсант».

По итогам совещания у вице-премьера Александра Новака было решено, что «Газпром» станет оператором газоснабжения Камчатского края после того, как от этого проекта отказался НОВАТЭК, ссылаясь на нехватку свободных объёмов проекта «Ямал СПГ». Руководство НОВАТЭК не готово заниматься проектом из-за низких тарифов на газ на Камчатке, а потенциала местных месторождений «Газпрома» недостаточно, чтобы обеспечить полную газификацию основных населённых пунктов. Чтобы определить источник поставок СПГ, правительство планирует провести согласительное совещание с НОВАТЭКом и «Газпромом».

Изначально планировалось, что на Камчатку будет поставляться газ с терминалов НОВАТЭКа в бухте Бечевинская, однако этот вариант предусматривал строительство трубы до Петропавловска-Камчатского протяжённостью до 140 км и стоимостью до 120 млрд руб. Альтернативой этому теперь должно стать строительство регазификационного терминала на 600 тыс. тонн возле Петропавловска-Камчатского.

Средства на создание инфраструктуры будут выделены из бюджета, при этом «Газпрому» должна быть компенсирована разница между стоимостью регазифицированного СПГ и нынешней конечной ценой газа. Между тем в Минэнерго заявили об экономической неэффективности проекта: инвестиции в необходимую инфраструктуру составят около 18 млрд рублей, и нынешние заниженные тарифы на газ на Камчатке не позволят окупить эти затраты.

Ранее стало известно, что жители России, которые платно протянули трубы до своих участков после объявления о программе бесплатной газификации, получат компенсации. Программа о бесплатном доведении газа до участков была анонсирована президентом РФ Владимиром Путиным 21 апреля. Однако целиком она была утверждена лишь через два месяца, и всё это время многие граждане вынуждены были платить за подключение газа. Теперь же им вернут эти средства.