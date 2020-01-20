https://static.news.ru/photo/d805b35e-9c7e-11e9-a1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Общая доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Евросоюз в 2019 году составила 47,5%. В 2018 году импорт был ниже на 0,8 процентных пункта.

Как сообщает «Коммерсант», общий импорт газа из РФ, Алжира и Норвегии вырос почти на 8% — на 422,6 миллиарда кубических метров, поставки СПГ — на 87% (до 76 миллионов тонн).

«Газпром» поставил на рынок Евросоюза около 180 миллиардов кубометров газа.

Проекты НОВАТЭКа «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» по поставкам газа в Европу могли увеличиться в 3,3 раза к 2018 году и составить 20,8 миллиарда кубометров.

Как ранее писал NEWS.ru, Москва и Минск приостановили переговоры о тарифах на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию. Стороны пока не достигли компромисса.