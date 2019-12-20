https://static.news.ru/photo/238544c0-23de-11ea-b6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: GazpromNews/facebook.com

«Газпром» и «Нафтогаз» готовятся к подписанию межоператорского соглашения 20 декабря.

Об этом представители российской компании сообщили «Интерфаксу». Соглашение будет подписано в столице Австрии Вене.

Как ранее сообщал NEWS.ru, срок контракта между энергетическими компаниями о транзите российского газа через территорию Украины будет рассчитан на пять лет. Протокол к грядущему соглашению одобрил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Зампред отметил, что указанное соглашение «крайне важно» для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа для Европы.