«Газпром» и «Нафтогаз» готовятся к подписанию межоператорского соглашения 20 декабря.
Об этом представители российской компании сообщили «Интерфаксу». Соглашение будет подписано в столице Австрии Вене.
Как ранее сообщал NEWS.ru, срок контракта между энергетическими компаниями о транзите российского газа через территорию Украины будет рассчитан на пять лет. Протокол к грядущему соглашению одобрил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Зампред отметил, что указанное соглашение «крайне важно» для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа для Европы.
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