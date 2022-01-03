«Газпром» пересмотрел стоимость газа для Греции

«Газпром» договорился о корректировке условий действующего контракта по поставке газа в Грецию с афинской компанией DEPA, сообщила газета Naftemboriki со ссылкой на греческую госкорпорацию. Соглашение между двумя компаниями с 2022-го обеспечит покупателю «более конкурентоспособную» цену на газ по сравнению с другими европейскими покупателями.

Новое соглашение, которое становится частью существующего контракта с «Газпромом» на период с 2026 года, обеспечивает очень конкурентоспособную цену для нашей страны с 2022 года и далее по сравнению с уровнями, на которых цены на природный газ колеблются в настоящее время в нашем регионе и в Европе в целом, — сообщает издание.

Пересмотр контракта включает в себя не только вопросы касательно цен на газ, но и ряд других условий, которые делают данный контракт более «привлекательным» на ближайшие годы, отмечает издание.

Нынешний контракт между DEPA и «Газпром» действителен до 2026 года. В прошлом году «Газпром» экспортировал в Грецию свыше 3 млрд куб. м природного газа.

Ранее сообщалось что биржевая цена на газ в Европе снова поднялась выше $1000 за тысячу кубометров, превысив предыдущие рекордные показатели стоимости топлива. Стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов 4 января составила $1028,2, локальный минимум составил $996,7. Накануне при открытии торгов цена за тысячу кубометров составляла $772,4, а позднее выросла до $933.

21 декабря 2021 года биржевая стоимость топлива в Европе впервые преодолела порог в $2000 за тысячу кубометров из-за наступающих холодов и очень низких запасов в европейских подземных хранилищах газа. Однако в следующие дни цена вновь изменилась на фоне возобновления ветрогенерации в ЕС и сообщений о том, что количество перевозящих сжиженный природный газ из США в Европу увеличилось на треть. Таким образом, стоимость газа закрыла торги в 2021 году падением ниже $800.