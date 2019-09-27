Компания «Газпромнефть-НТЦ», входящая в «Газпромнефть», хочет провести научно-технические исследования технологии синтеза алмазов из газа.
Организация разместила соответствующий тендер на своём
Помимо алмазов, из газа хотят делать наполнители для строительных материалов, плиты из волокна, полимеры и облицовку.
Ранее News.ru писал, что тендер с максимальной стоимостью контракта в 25 млн рублей проводит Министерство науки и высшего образования РФ для исследования текущей системы оценки вузов, а также для разработки аналитического инструментария мониторинга их работы.