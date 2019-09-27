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«Единой России» во втором квартале текущего года предоставили более 710 млн рублей на осуществление деятельности. Таким образом она заняла первое место среди партий по данному показателю.

Согласно финансовым отчётам партий, опубликованным на сайте ЦИК, в общей сложности поступило 710,7 млн рублей. Из них 684,9 млн рублей партия получила в качестве пожертвований от юрлиц. Оставшиеся деньги поступили...