«Газпром» планирует приступить в 2020 году к строительству «Владивосток СПГ». Стоимость проекта составит $2 млрд.
Ресурсной базой «Владивосток СПГ» станут Иркутский, Сахалинский и Якутский центры газодобычи. Предполагается, что мощность проекта составит полтора миллиона тонн в год. Энергоресурс будет поставляться в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает «
Ранее News.ru писал, что «Газпром» активизирует в ближайшие два года геологоразведочные работы в Иркутском и Красноярском центрах добычи. Они могут стать базой для поставок газа в Китай.