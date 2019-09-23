https://static.news.ru/photo/58704d78-dea7-11e9-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Проектируемый завод Владивосток СПГ

«Газпром» планирует приступить в 2020 году к строительству «Владивосток СПГ». Стоимость проекта составит $2 млрд.

Ресурсной базой «Владивосток СПГ» станут Иркутский, Сахалинский и Якутский центры газодобычи. Предполагается, что мощность проекта составит полтора миллиона тонн в год. Энергоресурс будет поставляться в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает « Прайм » со ссылкой на главу департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова.

Ранее News.ru писал, что «Газпром» активизирует в ближайшие два года геологоразведочные работы в Иркутском и Красноярском центрах добычи. Они могут стать базой для поставок газа в Китай.