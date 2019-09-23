Фото: Проектируемый завод Владивосток СПГ

«Газпром» планирует приступить в 2020 году к строительству «Владивосток СПГ». Стоимость проекта составит $2 млрд.

Ресурсной базой «Владивосток СПГ» станут Иркутский, Сахалинский и Якутский центры газодобычи. Предполагается, что мощность проекта составит полтора миллиона тонн в год. Энергоресурс будет поставляться в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова.

Ранее News.ru писал, что «Газпром» активизирует в ближайшие два года геологоразведочные работы в Иркутском и Красноярском центрах добычи. Они могут стать базой для поставок газа в Китай.

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