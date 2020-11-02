«Газпром экспорт» ответил Польше на требование снизить цены на газ

https://static.news.ru/photo/478fa65e-1d1f-11eb-894f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская компания «Газпром экспорт» подтвердила, что получила обращение польской PGNiG с требованием пересмотра цен на газ с 1 ноября 2020 года. Представители РФ добавили, что в соглашении сторон действительно есть такая опция.

В соответствии с условиями этого контракта любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра один раз в три года, — цитирует РИА Новости заявление компании «Газпром экспорт».

Накануне Варшава обратилась к Москве с предложением пересмотреть стоимость голубого топлива в рамках договора от 1996 года. Условия соглашения можно изменить, если стороны сойдутся во мнении, что цены «не отвечают рыночной ситуации».

Ранее NEWS.ru писал, что компания OMV из Австрии планирует обжаловать решение польского регулятора UOKiK из-за требования расторгнуть партнёрский договор по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», а также после решения оштрафовать «Газпром» и сотрудничавшие с ним компании.

Польское ведомство в начале октября оштрафовало российский «Газпром» на 29 млрд злотых (около $7,6 млрд). Кроме того, пять европейских компаний получили штраф на сумму 385 млн злотых (примерно $100 млн). Также в течение 30 дней они должны расторгнуть партнёрский договор.