https://static.news.ru/photo/d631c27a-d3c9-11e9-84d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

«Газпром» в 2020--2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи. Они могут стать базой для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию.

По словам зампреда правления компании Виталия Маркелова, поисково-разведочное бурение ведётся на открытых Абаканском, Ильбокичском и Имбинском месторождениях, а также сейсморазведочные работы в пределах Ковыткинского и Хандинского участков.

Кроме того, «Газпром» рассматривает возможности получения новых лицензионных участков недр для расширения ресурсной базы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года по использованию компанией «Газпром» газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российской стороне запретили запускать нитку на полную мощность.