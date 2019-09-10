«Газпром» в 2020--2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи. Они могут стать базой для поставок газа по западному маршруту в Китай через Монголию.
По словам зампреда правления компании Виталия Маркелова, поисково-разведочное бурение ведётся на открытых Абаканском, Ильбокичском и Имбинском месторождениях, а также сейсморазведочные работы в пределах Ковыткинского и Хандинского участков.
Кроме того, «Газпром» рассматривает возможности получения новых лицензионных участков недр для расширения ресурсной базы, передаёт
Ранее News.ru писал, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года по использованию компанией «Газпром» газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Российской стороне запретили запускать нитку на полную мощность.