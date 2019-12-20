https://static.news.ru/photo/dc5b631e-23e6-11ea-9a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соглашение между «Газпромом», НАК «Нафтогазом» и «оператором ГТС Украины» (дочерней структурой «Нафтогаза») будет заключено «в полном соответствии с европейскими принципами».

Как передаёт «Интерфакс-Украина», такое заявление сделал исполнительный директор НАК Юрий Витренко. Таким образом будет гарантирована «справедливость и прозрачность этих договорённостей».

Витренко пояснил, что европейские правила подразумевают возможности для всех сторон бронировать мощности газотранспортной системы Украины на любой срок — «на год, на квартал, на месяц, и даже на сутки вперёд».

Как передавал NEWS.ru, «Газпром» и «Нафтогаз» готовятся к подписанию 20 декабря в Вене межоператорского соглашения.