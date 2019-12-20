Соглашение между «Газпромом», НАК «Нафтогазом» и «оператором ГТС Украины» (дочерней структурой «Нафтогаза») будет заключено «в полном соответствии с европейскими принципами».
Как
Витренко пояснил, что европейские правила подразумевают возможности для всех сторон бронировать мощности газотранспортной системы Украины на любой срок — «на год, на квартал, на месяц, и даже на сутки вперёд».
Как передавал NEWS.ru, «Газпром» и «Нафтогаз» готовятся к подписанию 20 декабря в Вене межоператорского соглашения.
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