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«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири» на профилактические работы до 1 апреля. Запуск «Силы Сибири» состоялся в декабре 2019 года, по трубопроводу газ поставляется с Чаяндинского месторождения на Дальний Восток и в Китай.

На газопроводе «Сила Сибири» начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля, — цитирует ТАСС сообщение «Газпрома».

По договорённости между «Газпромом» и китайской компанией CNPC плановую профилактику оборудования и систем газопровода будут проводить дважды в год: весной и осенью.

Как писал NEWS.ru, власти Республики Саха (Якутия) после запуска газопровода «Сила Сибири» предложили создать дочернюю компанию «Газпрома», что позволит оставить часть налогов региону. В республике настаивают, что объём работ на «Силе Сибири» и на Чаяндинском газовом месторождении в ближайшее время увеличится настолько, что создание в регионе дочерней структуры станет целесообразно.