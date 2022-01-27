Газировка и соки подорожают до 25% в России

Производители безалкогольных напитков уведомили торговые сети о подорожании продукции до 25%. Пересмотреть стоимость своей продукции предложили Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и другие компании, пишут «Известия».

Изготовитель Coca-Сola объявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%, растительного молока — на 4,5%, кофе — на 8,5%. PepsiCo собирется поднять цены на продукцию с 17 февраля. Компания ссылается на рост инфляции, тарифов, увеличение расходов на паллеты и упаковку, а также подорожание топлива. Среднее повышение составит 8%, соки подорожают на 8,4%.

«Шишкин лес» уведомил о подорожании продукции с 14 февраля, цены взлетят сразу на 20%. Такой рост производитель объясняет введением обязательной маркировки питьевой воды, которая была запущена с 1 декабря прошлого года.

О пересмотре цен заявила компания «Якобс». Из-за дефицита кофе в мире подорожали зёрна, ценник вырастет от 10 до 25%.

Ранее сообщалось, что подорожание сырья, логистики и компонентов упаковки вынуждает повышать цены в том числе на детское питание. Компания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») с долей более 30% рынка уведомила сети о повышении цен в среднем на 15,5% в феврале. Примеру компании последуют и конкуренты.