«Газпром» возобновил прокачку газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» сообщил о возобновлении транспортировки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Она началась 5 апреля после завершения планового ремонта, пишет ТАСС. Поставки по газопроводу стартовали в декабре 2019 года. Ежегодный объём поставок — 38 млрд куб. м газа, сумма контракта — $400 млрд.

Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, между Россией и Китаем уже сформировался энергетический альянс. Газ занял прочное место в структуре российского экспорта в КНР, и в будущем высокий спрос на него в Китае будет сохраняться. Так, ежегодный объём поставок по этой ветке уже составляет 38 млрд куб. м газа, сумма контракта — $400 млрд.

При этом, по мнению аналитиков, если поставки российского газа в Европу прекратятся, его можно перенаправить на газопровод «Сила Сибири». Он используется для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко сообщил, что рынок газа в Европе может стать ещё более дефицитным, если «Газпром» нарастит по газопроводу «Сила Сибири — 2» поставки газа в Китай.