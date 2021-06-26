Газ в Европе подорожал до уровня 2008 года

Стоимость природного газа на спотовом рынке Европы подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень наблюдался в 2008 году. Об этом сообщают «Известия».

Это связано с погодными факторами, восстановлением экономики после кризиса и европейской политикой по газовому направлению. По словам директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, влияние также оказало снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Поставщики отдают предпочтение азиатским рынкам с более привлекательной ценой.

Среди влияющих на цены СПГ факторов также отмечаются проблемы с морскими перевозками и факторы спроса и предложения. В текущем году спрос на сырьё вырос на 17% по сравнению с аналогичными периодами в 2020 году.

Ранее зампред правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на низком уровне. В конце апреля в ПХГ Европы и Турции было закачано лишь 33,6 млрд кубометров, что существенно меньше объёмов прошлых лет.