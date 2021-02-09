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Экономика

Газ снова поставляется в Калининград через Литву

04:16, 10 февраля 2021 18
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Поставки российского газа в Калининградскую область транзитом через Литву возобновились в ночь на 10 февраля.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на литовского газотранспортного оператора Amber Grid.

Временная приостановка в поставках случилась накануне. Причём в «Газпроме» так и не назвали причину. Потребности Калининградской области закрывались за счёт местного подземного хранилища, в четырёх резервуарах которого находилось в резерве 174 млн кубометров газа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приостановка транзита не будет иметь финансовых последствий для Amber Grid. Согласно договору литовского газотранспортного оператора с «Газпромом», газ поставляется по форме «транспортируй или плати». Газ в Калининград идёт через Белоруссию и Литву.

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