Газ подорожал до $1300 на фоне решения «Газпрома» по Польше и Болгарии

Фото Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже росла на 21% и поднималась выше $1350 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1374 за тысячу кубометров, или €125 за мегаватт-час. После этого стоимость газа опустилась ниже $1250.

«Газпром» предупредил, что при несанкционированном отборе Болгарией и Польшей газа из транзитных объёмов сократит поставки для транзита на этот объём.

Ранее компания «Газпром экспорт» направила уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. По её данным, по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя обе компании были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

26 апреля уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях. Чиновник не уточнил, имеется ли этому предложению какая-либо альтернатива.

В свою очередь польский министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что Варшава готова к отказу от российских ресурсов и намерена призывать к такому решению все страны ЕС. По её словам, на ближайшем саммите Евросоюза Польша выступит с предложением ввести квоты и сборы за использование энергоносителей из России.