«Газпром» повысит цену на газ в июле

«Газпром» с 1 июля повысит цену на газ на 3%. Решение обусловлено прогнозом социально-экономического развития страны на ближайшие три года, сообщает «Интерфакс».

Данное повышение касается как оптовых цен для промышленности, так и для населения.

Конечная цена для потребителя складывается из оптовой цены, платы за транспортировку и за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний, отмечается в сообщении.

Также в ближайшее время должны были повыситься тарифы на транспортировку газа через магистрали «Газпрома» для независимых компаний. Однако на данный момент такое решение не принято. Несмотря на то что последний раз тариф на транспортировку повышался лишь в 2015 году, большинство производителей в последующие годы выступали против индексации, благодаря чему тариф так и не был повышен.

Также с 1 июля 2021 года изменится предельная максимальная цена для дополнительных объёмов газа сверх лимита, поставляемого промышленным потребителям. Последний раз цена менялась в этом сегменте в 2017 году. Тогда тариф повысился на 10%.

Ранее стало известно, что «Газпром» не захотел увеличить прокачку газа через Украину. Компания забронировала на июль дополнительно 15 миллионов кубометров в сутки для прокачки газа через украинскую территорию европейским потребителям. Эти цифры не меняются уже несколько месяцев.